Politiezone overweegt aanschaf dash- en bodycams

De politiezone AMOW, dat zijn de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel, overweegt om dash- en bodycams aan te kopen. Een bodycam is een kleine camera die op het lichaam gedragen wordt, een dashcam is een camera op het dashbord.

De aanschaf van de body- en dashcams is mogelijk dankzij een nieuwe wet die eind mei in werking trad. De politezone AMOW is één van de eerste politiezones in de regio die laat weten geïnteresseerd te zijn in de aankop van dergelijke camera's. Er is voor de aankoop zelfs al een bedrag voorzien in de begroting 2019.

Bevoegd commissaris Fred Scrayen is overtuigd van het nut van de body- en dashcams. Volgens hem is het grote voordeel dat bepaalde situaties kunnen gefilmd worden zodat er nadien geen discussie meer mogelijk is. Nog volgens de commissaris zullen de camera's een ontradend effect hebben.