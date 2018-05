Politiezone Zennevallei controleert op illegale economie: maar 1 van de 21 bedrijven in orde

De voorbije dagen controleerde de politiezone Zennevallei 21 bedrijven in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw op zwartwerk, mensenhandel en illegale economie. Een actie die heel wat inbreuken aan het licht bracht. Twee garages moeten zelfs tijdelijk de deuren sluiten. Maar één bedrijf bleek volledig in orde te zijn.

De politie Zennevallei controleerde samen met verschillende inspectiediensten onder meer garages, carwashes en in- en exportbedrijven. Bij die controles werden vijf illegalen aangetroffen. Vier van hen krijgen het bevel om het grondgebied te verlaten, de vijfde is overgebracht naar het Centrum voor Illegalen in Merksplas voor uitwijzing. Twee garages zijn gesloten voor inbreuken op de milieuwetgeving en blijven dicht tot ze in orde zijn.

Verder zijn nog een twintigtal inbreuken op zwartwerk, deeltijdse arbeid en schijnzelfstandigheid vastgesteld. De economische inspectie gaat ook nog diepgaander onderzoek verrichten. Zo blijken heel wat garages niet in orde te zijn met het verplichte garageregister en ontvangstenboek of hebben er zelfs geen.

De politiezone Zennevallei is tevreden over de actie. “Er werden heel wat inbreuken vastgesteld en hebben daarmee een duidelijk signaal gegeven. Wij hopen dergelijke acties in de toekomst te herhalen en zo de vinger aan de pols te houden. De politiezone Zennevallei heeft een nultolerantie als het op illegale economie aankomt.”