Politiezone Zennevallei rijdt milieuvriendelijk

De poliitiezone Zennevallei wil investeren in milieuvriendelijke voertuigen en dat geldt zeker voor de Twizy. Die rijdt electronisch en kan een maximale snelheid van 80 kilometer per uur halen. De Twizy staat ingeschreven als motorvoertuig.

In eerste instantie zal de Twizy worden ingezet voor de wijkwerking. Twizy moet er toe bijdragen dat de politie nog meer aanspreekbaar en toegankelijk is voor de inwoners. De politiezone Zennevallei investeerde verder ook in electrische fietsen en in bromfietsen. (Foto's Persinfo)