Politiezones in De Rand financieel slecht bedeeld

De politiezones in De Rand krijgen per inwoner veel minder overheidsgeld dan de korpsen in de rest van het land. Dat blijkt uit de cijfers van de federale politiedotaties.

Gemidddeld krijgen de politiezones in ons land 80 euro per inwoner aan federale steun. Maar er zijn grote onderlinge verschillen. In Vlaams-Brabant is dat gemiddelde bijvoorbeeld maar 54 euro per inwoner en in Halle-Vilvoorde zelfs maar 50, drie keer minder dan in sommige Ardense dorpen. En dat verschil wordt almaar groter door de grote bevolkingstoename in De Rand. Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, de snelst groeiende stad van het land, klaagt die scheve situatie al langer aan, maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Jambon zit een hervorming van de dotaties er niet meteen in omdat die te omslachtig zou zijn.