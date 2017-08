Poolse bende uit Sint-Pieters-Leeuw verdacht van 45 autodiefstallen

Vier Polen riskeren celstraffen van 30 maanden tot 6 jaar voor maar liefste 45 autodiefstallen. De bende opereerde vanuit een woning in Sint-Pieters-Leeuw. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het actieterrein van de bende bevond zich in Brussel en de regio rond Grimbergen en Vilvoorde. De wagens werden na een diefstal meteen overgebracht naar een woning in Sint-Pieters-Leeuw waar de chassisnummers werden aangepast. Vervolgens vertrokken de voertuigen naar Polen. Bij hun diefstallen gebruikten de bendeleden soms ook geweld.

Tegen twee broers vordert het parket 4 en 6 jaar gevangenis. Twee andere verdachten riskeren 30 maanden cel. De oudste broer ontkent de feiten. Volgens hem was de autohandel in handen van een Pool die bij hem gelogeerd had. De uitspraak volgt op 6 september.