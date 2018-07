Populairder dan ooit door sproeiverbod: Bronneken in Eizeringen

Het moet dezer dagen één van de drukste plekken in Eizeringen zijn: het Bronneken op de hoek van de Assesteenweg en de Gustaaf Breynaertstraat. Van heinde en verre komen ze gewapend met bidons, vaten en flessen naar de bron om hun watervoorraad in te slaan. "De ideale oplossing tegen het sproeiverbod," klinkt het.

De bron in Eizeringen wordt doorgaans alleen door de buurtbewoners gebruikt, maar tegenwoordig staan hier bijna dag en nacht auto's. "Om 6 uur 's ochtens staan ze hier soms al om water te halen. Uit de bron stroomt voortdurend water. Dat komt van 20 tot 30 meter diep uit de bodem. Het water loopt normaal in een reservoir van een paar duizend liter, maar dat is ook helemaal leeg," zegt een buurtbewoner.

Op de drukste momenten is het er meer dan een uur aanschuiven. "Ik heb het er voor over. Ik kom meer dan 200 liter halen voor de groenten in de tuin. Zeker tomaten kunnen twee keer per dag water gebruiken. Sproeien of oppompen mag niet, dus dan is dit de ideale oplossing," klinkt het.

Meer hierover vanavond in ons Nieuws op RINGtv.