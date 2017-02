Positieve reacties op doorstart Herman Teirlinckhuis in Beersel

Er wordt positief gereageerd op de beslissing van de gemeente Beersel om het Teirlinckhuis aan de Uwenberg toe te vertrouwen aan een vastgoedkantoor dat er een schrijversresidentie wil van maken. Daarvoor zal een vzw worden opgericht die de site voor 35 jaar in erfpacht krijgt.

Vastgoedmakelaar Gino Coorevits gaat het huis en de tuin renoveren en vervolgens in erfpacht geven aan een vzw die zal opgericht worden door Hugo De Greef en Sigrid Bousset. Dat zijn twee bekende figuren in de wereld van de literatuur en de theaterwereld. Zij willen van het Teirlinckhuis een schrijversresidentie maken en een plek voor lezingen en kleinschalige concerten. Om dit mogelijk maken moest de gemeente Beersel het huis wel verkopen voor een prijs die onder de schattingsprijs lag.

Streekvereniging Zenne en Zoniën, dat eind jaren ’70 een van de drijvende krachten was om het Teirlinckhuis te bewaren, reageert zeer positief. “De vereniging hoopt dat de nieuwe v.z.w. een stevige lokale en regionale binding koppelt aan een landelijke en zelfs internationale uitstraling voor de Nederlandstalige literatuur via de persoonlijkheid van Teirlinck. Herman Teirlinck zelf schuwde het dorpsleven zeker niet, integendeel. Dat belette hem niet ruim over de grenzen te kijken”, laat voorzitter Roger Swalens weten van Zenne en Zoniën.