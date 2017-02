Postbode niet meer elke dag aan huis

De kans is groot dat de postbode binnenkort niet meer dagelijks langskomt. De regulator van de postdiensten BIPT heeft een voorstel uitgewerkt waarbij de postbode nog maar 3 of 4 keer per week de post bedeeld. Dat melden de kranten van Mediahuis.

Vandaag is Bpost wettelijk verplicht om dagelijks de post te bedelen in alle brievenbussen. Maar het systeem wordt stilaan onbetaalbaar. Om de bedelingsfrequentie te verminderen is er dus een wetswijziging nodig. Op het kabinet van minister van Post De Croo (Open VLD) is te horen dat daar dit jaar nog werk wordt van gemaakt.

In de praktijk is het echter zo dat veel postbodes nu al op eigen initiatief hun rondes opsplitsen over verschillende dagen omdat door het Georoute-systeem de werkdruk onhoudbaar is geworden.