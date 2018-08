Povere samenwerking tussen brandweer in Vlaamse Rand en Brussel

De Brusselse brandweer grijpt een brand in Dilbeek vorige week aan om de toestand aan te klagen. Bij die brand brandde een huis uit in de Marc De Coenelaan. De noodcentrale in Leuven contacteerde eerst de dichtstbijzijnde brandweerpost in Asse, zoals het hoort. Maar de versterking die nodig was, kwam vanuit Vilvoorde en Londerzeel, terwijl volgens de brandweerman die getuigt in Het Laatste Nieuws, er vanuit Jette zeven minuten sneller hulp had kunnen komen. Volgens hem gaat er op die manier kostbare tijd verloren en komen er mensenlevens in gevaar. De brandweerzone Vlaams-Brabant West wijst erop dat de kortere aanrijtijd vanuit Jette voor de brand in Dilbeek geen verschil had gemaakt, maar heeft begrip voor de klachten van de Brusselse brandweer. De communicatie met Brussel loopt blijkbaar mank, en dat in beide richtingen. Ook de verouderde software van de Brusselse brandweer wordt beschouwd als een van de pijnpunten. Daardoor kunnen de Vlaamse collega’s in hun dispatching niet zien wie er in Brussel beschikbaar is om hulp te bieden.