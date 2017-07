Praalstoet van brandweerwagens doorkruist Londerzeel en omgeving

De start is in Londerzeel. Via Kapelle-op-den-Bos, Meise, Wolvertem en Merchtem rijdt de stoet opnieuw naar Londerzeel. In de Plantentuin van Meise is er een middagstop. De voertuigen zijn dan te bezichtigen op de binnenplaats van het kasteel.

Om 15.30u worden aan de kazerne in Londerzeel alle voertuigen voorgesteld. De parade aan de kazerne wordt geopend met een demonstratie van een handpomp uit 1867. De Verenigde Brandweer Muzikanten West-Vlaanderen beloven het beste van zichzelf te geven.

Een verslag krijgt u in ons zomermagazine Cocktail.