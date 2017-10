Primeur in België: mini-bonsais in Plantentuin Meise

Het Kasteel van Bouchout in Plantentuin Meise is vanaf morgen tot 5 november de gastlocatie voor een unieke bonsai-tentoonstelling van de Vlaamse Bonsai Vereniging. Uniek, want de vzw pakt uit met de 40 beste bonsais van het land in hun wintersilhouet. Daarbovenop stellen ze voor de eerste keer in ons land ook shohins of mini-bonsais tentoon.