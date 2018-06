Primeur: in Pajottenland wordt nu ook pastis gebrouwen

De eerste Vlaamse en misschien zelfs Belgische pastis wordt gebrouwen in het Pajottenland. Distilleerderij Ground Control in Pepingen lanceerde vandaag de Perfect Day Pastis, een unieke versie van de klassieke pastis.

Petanque spelen en een glas pastis erbij drinken, het is in Frankrijk een typische volkssport, maar ook hier wordt de traditie in ere gehouden. Dat merkten ook Manu en zijn vrouw Sofie van Ground Control. Toen ze vorig jaar op een festival in Halle uitgenodigd waren met hun zelf gebrouwen gin-variaties, werd hen gevraagd wat flessen pastis mee te brengen, ‘want er zou petanque gespeeld worden’. Pastis aankopen hoort echter niet tot de filosofie van Ground Control, dus ging Manu zelf op zoek naar een recept om pastis te brouwen.

Met succes, want sinds hij vorig jaar experimenteerde met pastis, valt de drank zo in de smaak bij de proevers dat ze Manu bijna smeekten het product op de markt te brengen. En zo is Ground Control niet alleen bij gin-liefhebbers een klinkende naam, maar binnenkort misschien ook bij liefhebbers van pastis.