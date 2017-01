Prins Chris en prinses Christel regeren dit jaar over carnavalsstad Halle

Het duo werd zaterdagnacht na een reeks proeven verkozen tot prinsenpaar carnaval Halle 2017. Chris werkt bij het ICT-bedrijf Real Dolmen, Christel is een verpleegkundige orthopedie. Het echtpaar is al 7 jaar aangesloten bij de carnavalsgroep ‘Van ’t Vat’. Het was trouwens voor de 2 keer op rij dat ze deelnamen aan de prinsenverkiezing. Voor de sfeer tijdens de prinsenverkiezing zorgden de winnaars van ‘Halle op Losse Schroeven’ en Paul Severs. Met deze prinsenverkiezing is Halle nu helemaal klaar voor het zotskappenfeest op 25, 26 en 27 maart 2017. (foto's: Emile Devogeleer)