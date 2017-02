Prins Lennik helemaal ingeduffeld voor Dikketruiendag

Sinds december 2016 is de breiclub Mienens druk in de weer met naald en draad om beenwarmers en een sjaal te breien voor het paard in de kleuren van Lennik, namelijk rood en wit. Dit hebben ze gedaan met zo’n 3 á 4 kilogram wol. De mensen van Zonnestraal, dat is een zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking, breidden wekenlang aan het dekentje van het paard wat zorgde voor dit indrukwekkende resultaat. En dat was ook de nieuwsneuzen van het HH&C Halle niet ontgaan.