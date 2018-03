Proces aanslagen Zaventem en Brussel volgend jaar

Volgend jaar vindt het assisenproces plaats over de aanslagen in Brussel en Zaventem. Het wordt het grootste assisenproces dat ooit in ons land is gevoerd.

Donderdag zal het precies twee jaar geleden zijn dat de aanslagen plaatsvonden op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel. Meer dan 250 mensen raakten gewond, 32 overleefden de aanslagen niet. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw verklaarde gisteren in het VTM Nieuws dat als alles volgens plan verloopt, het assisenproces plaatsvindt volgend jaar. Een volksjury zal zich dus buigen over de strafmaat van de terroristen. Procureur Van Leeuw liet ook weten dat zowat 1000 mensen zullen zich burgerlijke partij zullen stellen. Het proces rond de aanslagen van 22 maart 2016 zal het grootste assisenproces tot nog toe in ons land zijn.