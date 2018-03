Proces Christian Van Eyken start maandag

Maandag begint in Brussel voor de correctionele kamer het proces van Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) uit Zaventem. Hij wordt verdacht van de moord op de man zijn secretaresse, met wie hij een affaire had. Ook zijn secretaresse moet terecht staan. De rechtbank trekt drie dagen uit om de zaak te behandelen.

De man van de secretaresse van Van Eyken werd in april 2014 om het leven gebracht in zijn appartement. Van Eyken en zijn secretaresse zouden hem als laatste levend hebben gezien. Een bewakingscamera registreerde hoe Van Eyken het appartement van het slachtoffer binnen stapt en even later samen met zijn secretaresse weer buiten komt. Speurders vermoeden dat de moord tussen die twee moment plaats vond.

Of er maandag op het proces gepleit zal worden, is nog niet duidelijk. De verdediging al de bevoegdheid van de correctionele rechtbank aanvechten, gezien de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de assisenhervorming van minister Koen Geens.

Bovendien zouden er in dit dossier ook nog eens problemen zijn geweest met de tapgesprekken.