Proces diamantroof stilgelegd

Het proces over de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem ligt stil. Omdat de advocaten van de verdediging alle afgeluisterde telefoongesprekken willen beluisteren, werd de zaak vanmorgen in voortzetting geplaatst op 28, 29 en 30 maart.

De verdediging heeft pas sinds vorige week toegang tot alle afgeluisterde gesprekken, goed voor zo’n tweehonderd uur aan materiaal. Advocaten kunnen terecht op de griffie van de correctionele rechtbank, maar daar staat slechts één computer waarop software staat om de gesprekken te beluisteren.

Het proces ligt de volgende acht weken stil, zodat de advocaten de tijd krijgen om de gesprekken te controleren. Volgens meester Benjamine Bovy, die een van de hoofdverdachten verdedigt, hebben de speurders in het dossier foute conclusies getrokken op basis van die gesprekken.

"Mijn cliënt werd tussen januari en maart 2013 afgeluisterd in het kader van een ander gerechtelijk onderzoek", zegt de advocate. "Dat was opgestart omdat vermoed werd dat hij ‘een grote slag’ voorbereidde. De speurders in dat onderzoek hebben niet alle gesprekken volledig uitgeschreven, alleen wat hen van belang leek voor hun onderzoek. De speurders in het onderzoek naar de diamantroof baseren zich op die gedeeltelijke weergave om mijn cliënt te verdenken maar zij trekken volgens mij verkeerde conclusies. Ik wil alle gesprekken volledig kunnen beluisteren om dat te kunnen aantonen."