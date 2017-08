Proces diamantroof Zaventem uitgesteld door hiaat wetgeving

Het proces rond de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem, waarbij gangsters aan de haal gingen met een buit van maar liefst 37 miljoen euro, zal volgende maand niet van start kunnen gaan. De hoofdverdachte, een notoire Franse topcrimineel, zit in Frankrijk in de cel en kan niet worden overgeleverd aan ons land. “Het gaat om een hiaat in de wet”, zegt zijn advocaat Dimitri de Béco.

In ware Hollywoodstijl werd op 18 februari 2013 ‘de overval van de eeuw’ gepleegd op de luchthaven van Zaventem. Acht zwaargewapende gangsters reden er de tarmac op tot aan een vliegtuig van Swiss, dat op dat moment een lading diamanten aan boord bracht. De gangsters gingen aan de haal met 121 pakjes, die volgens het gerecht een totale waarde van 37 miljoen euro hadden. In de loop van het gerechtelijk onderzoek werden 23 verdachten geïdentificeerd. Het parket van Halle-Vilvoorde wil 19 van hen voor de rechter brengen. De hoofdverdachte in het dossier is de Fransman Marc B.. Hij zit in Frankrijk in de cel, in afwachting van zijn proces in beroep over de ontvoering van Stéphanie Turci, de vriendin van de rijke zakenman Gérard Lopez. De vrouw werd vrijgelaten nadat Lopez vijf miljoen euro zou hebben betaald. In eerste aanleg kreeg Marc B. 8 jaar cel voor de ontvoering, maar hij ging in beroep tegen dat vonnis.

Zolang de hoofdverdachte in Frankrijk in de cel zit, kan hij niet worden overgeleverd aan ons land voor het proces over de diamantroof. “Het gaat om een hiaat in de wet”, zegt zijn advocaat Dimitri de Béco. “Verdachten kunnen worden overgeleverd in het raam van een onderzoek voor bijvoorbeeld een verhoor, maar niet voor een proces. Er is geen wettelijke basis om mijn cliënt naar Brussel te brengen voor het proces. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft uiteindelijk een akkoord kunnen bereiken met het Franse parket, maar dat akkoord is in hogere echelons afgesprongen”, aldus de Béco.

Om Marc B. alsnog voor de rechter te krijgen, zijn er een aantal opties. “Indien hij vrijkomt, kan hij het proces wel bijwonen”, legt Dimitri de Béco uit. Een andere mogelijkheid is het dossier van Bertoldi afsplitsen van de andere beklaagden, maar dat ziet de Béco niet zitten.Een derde optie is de wet aanpassen. “Dat kan natuurlijk niet op twee weken tijd, maar moet volgens mij op enkele maanden tijd wel lukken”, aldus de advocaat.

Het parket van Halle-Vilvoorde zal op 11 september aan de rechtbank vragen om het dossier tijdelijk uit te stellen. “In een eerste fase willen we de evolutie van het dossier in Frankrijk afwachten”, zegt Thierry Freyne, Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde.