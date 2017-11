Proces drievoudige kindermoord Lennik gestart

In Brussel is vanmorgen het proces gestart rond de drievoudige kindermoord in Lennik in 2015. Een moeder wordt er van verdacht drie van haar vier kinderen te hebben opgesloten in een brandend bijgebouwtje. De slachtoffertjes, amper 2, 4 en 6 jaar oud, stierven door rookvergiftiging.

Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van de woning van het gezin met vier kinderen in de Zwartenbroekstraat in Lennik. De oudste dochter van de moeder, de 38-jarige Thioro Mbow, zat toen op school. Toen de brandweer ter plaatste kwam, werden de lichamen van de drie jongste kinderen aangetroffen. Het was meteen duidelijk dat het vuur was aangestoken door de moeder. Uit de autopsie bleek dat de kinderen waren gestorven door rookvergiftiging en nog leefden toen hun moeder de brand stichtte. Het proces zal duidelijkheid moeten geven over de precieze omstandigheden van het drama. Vermoedelijk werden de familiale en andere problemen de vrouw te veel en wilde ze haar partner treffen de kinderen te doden. Het parket vervolgt de vrouw voor moord en gaat dus uit van voorbedachte rade.

Op de inleidingszitting in september liet haar partner verstaan dat hij er niet van overtuigd is dat de moeder de kinderen opzettelijk om het leven heeft gebracht. Hij zegt dat de vrouw wel degelijk de brand stichtte in het bijgebouw, maar zegt dat het niet onmogelijk is dat de kinderen het gebouw waren ingelopen zonder dat zij dat had gezien. De man zal via zijn advocaat de branddeskundige ondervragen, die morgen komt getuigen. Volgens de man leverde die ‘amateuristisch werk’. “Als de brand werd gesticht zoals hij beweert, dan moest Thioro ook zijn gestorven. Zijn verslag klopt niet.”

Vandaag wordt de moeder ondervraagd door de rechter. Donderdag staat de vordering van het openbaar ministerie gepland.