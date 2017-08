Proces drievoudige kindermoord Lennik niet voor assisen

Het proces over de drievoudige kindermoord in Lennik zal dan toch niet voor het hof van assisen worden gevoerd. De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling verwees de zaak door naar de correctionele rechtbank. De beklaagde, de 38-jarige moeder van de drie kinderen, zal dus niet aan een volksjury moeten uitleggen hoe en waarom ze drie van haar kinderen opsloot en daarna brand stichtte.

De beklaagde woonde met haar partner en hun drie kinderen van 2, 4 en 6 jaar oud in de Zwartenbroekstraat in Lennik. Ook een oudere dochter van de vrouw woonde daar. Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van de woning. Brandweerlui vonden er de lichamen van de drie jongste kinderen. Het vuur bleek aangestoken door de moeder, die werd aangehouden voor moord. Uit de autopsie bleek dat de kinderen overleden door rookvergiftiging. Er is nog geen datum voor het proces, dat nu dus voor de correctionele rechtbank gevoerd zal worden. (Bron: Persinfo)