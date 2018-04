Proces drievoudige kindermoord Lennik uitgesteld

Voor het Brusselse hof van beroep is deze ochtend het proces ingeleid tegen de 38-jarige vrouw uit Lennik die in januari van dit jaar werd veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord op haar drie kinderen. De zaak zal eind september worden behandeld.

Sonja T.M. wordt er van verdacht in februari 2015 opzettelijk brand te hebben gesticht in een bijgebouwtje van haar woning, terwijl haar drie kinderen binnen zaten opgesloten. De meisjes, amper 2, 4 en 6 jaar oud, kwamen daarbij om het leven. Haar oudste dochter, die ze kreeg in een vorige relatie, zat op school en bleef ongedeerd. Het motief voor de drievoudige moord lag volgens de rechtbank bij de relationele problemen met haar partner. Zo waren er in de aanloop van de feiten zo’n 25 tussenkomsten van de politie voor partnergeweld.

De vrouw zou de kinderen hebben vermoord uit woede tegenover haar partner omdat ze die dag documenten van de gerechtsdeurwaarder had gekregen waarin haar partner het hoederecht opeiste, maar de vrouw ontkent dat. Op haar proces verklaarde ze dat ze wel degelijk opzettelijk brand had gesticht, maar dat ze niet wist dat de kinderen in het bijgebouwtje zaten. De rechters in eerste aanleg geloofden haar versie van de feiten niet en veroordeelden haar tot een gevangenisstraf van 28 jaar.

De vrouw ging in beroep en zal zich in september opnieuw moeten verantwoorden. Ze riskeert een maximumstraf van 30 jaar voor drievoudige kindermoord.