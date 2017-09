Proces gestart rond vreemde overlijden van Frederic Heyvaert uit Malderen

In Brussel is vanmorgen het correctionele proces rond het vreemde overlijden van Frederik Heyvaert uit Malderen ingeleid. De hoofdverdachte wordt beschuldigd van doodslag.

Na een avondje uit twee jaar geleden, werd de 34-jarige Frederik Heyvaert levenloos aangetroffen in een bestelwagen op een parkeerterrein in Merchtem. Na autopsie bleek hij een kogel door het hoofd gekregen te hebben. Volgens de vriend waarmee hij op stap was, ging het om een ongeluk. De man zou al spelend de trekker van het semi-automatische wapen hebben overgehaald, maar zou niet geweten hebben dat het wapen geladen was. De raadkamer verwees hem gisteren door naar de correctionele rechtbank voor doodslag. Begin november worden de getuigen verhoord, in februari wordt de zaak gepleit.