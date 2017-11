Proces rond frituuroorlog Asse moet opnieuw worden gedaan

Het proces over de frituuroorlog in Asse moet opnieuw worden gedaan. De zaak moet worden behandeld door 3 rechters. Eind 2015 brandde frituur Den Box in Walfergem (Asse) helemaal uit. Eén van de 2 opgepakte daders bekende dat hij de brand had gesticht in opdracht van de uitbater van een nabijgelegen frituur.

Midden december 2015 brandde frituur Den Box in Walfergem bij Asse helemaal uit. Al snel was duidelijk dat de brand was aangestoken. 2 mannen van 21 werden na de brand opgepakt. Ze waren zelf gewond geraakt bij de brand.

Eén van de 2 beweerde snel nadien dat hij was betaald door de uitbater van een nabijgelegen frituur om de frituur in Walfergem in brand te steken... Die zou een familielid zijn van één van de 2 verdachten. De frituuruitbater ontkent alle betrokkenheid. Niettemin was er al snel sprake van een 'frituuroorlog'.

Nu staat vast dat de rechtbank op 21 februari de zaak zal behandelen. Het proces moet worden overgedaan, omdat beslist werd dat de zaak niet door één maar door 3 rechters moet worden onderzocht.