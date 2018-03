Proces rond puddingmoord in Pepingen gestart

In Brussel is het proces rond de zogenaamde ‘puddingmoord’ uit Pepingen van start gegaan. Vandaag en volgende week worden een resem getuigen verhoord, de eigenlijke pleidooien staan pas in juni gepland. De zaak draait om de moord op een 89-jarige man die gepleegd werd door zijn schoonfamilie. Ze mengden xtc in zijn pudding, maar de moord werd pas maanden later ontdekt.

De man van 89 overleed eind 2013. Volgens zijn familie ging het om een natuurlijke dood, maar toen de politie iets later een onderzoek startte na geruchten over mogelijk kwaad opzet, bleek dat er al een hele tijd spanningen waren in de familie. De grootvader werd maanden na zijn dood opgegraven en het toxicologisch onderzoek op het lichaam wees uit dat hij was overleden aan een overdosis xtc. Zijn schoonzoon, diens dochter en haar man bekenden dat ze pillen xtc hadden vermengd in zijn pudding. De schoonzoon overleed tijdens de loop van het onderzoek, zijn dochter en haar echtgenoot staan nu terecht voor de moord.

Vandaag en volgende week worden een vijftiental getuigen verhoord. “Het gaat om de politieman die aan het hoofd van het onderzoek stond, alsook enkele deskundigen en de psychiater die werd aangesteld om de verdachten te onderzoeken”, zegt advocaat Jef Vermassen, die een van de beklaagden verdedigd. “Daarna worden er nog een aantal moraliteitsgetuigen verhoord. Ik zou deze zaak liever voor het hof van assisen pleiten, al is het maar omdat het daar veel grondiger is. Voor het hof van assisen heb je bijvoorbeeld veel meer getuigen. Dit proces is eigenlijk een verkapte assisenzaak. Gelukkig besteedt deze correctionele kamer wel nog aandacht aan de persoonlijkheid van de verdachten, maar het is niet zo grondig als tijdens een assisenproces. Daar krijgen de mensen in de jury een veel beter beeld van de beschuldigden.”

Hoewel het rapport van alle deskundigen reeds in het dossier zit, vindt Vermassen het belangrijk dat de psychiater vandaag zijn bevindingen kan schetsen aan de rechter. “Hij heeft hen grondig ondervraagd en heeft het dossier bestudeerd. De beklaagden zijn twee doodnormale mensen die geen voorgeschiedenis hebben. Via de getuigenis van de psychiater krijgt de rechtbank tenminste te horen dat dit geen criminelen zijn. Ze zijn inmiddels al vijf jaar in vrijheid. Ze hebben twee jonge kinderen en een job, dat zijn aspecten die goed belicht moeten worden. Zeker met het oog op de strafmaat.”