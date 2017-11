Proces rond rellen Vilvoorde opnieuw uitgesteld

Het proces over de rellen in Vilvoorde in 2012 is gisteren uitgesteld. De zaak zal worden behandeld op 30 november. Eén van de beklaagden is Syriëstrijder Mohamed Aquichouch. Hij maakte deel uit van een groep jongeren uit Vilvoorde die radicaliseerde onder de invloed van Fouad Belkacem en Sharia4Belgium en nadien aar Syrië trok.

De rechtzaak gaat over de rellen in Vilvoorde die ontstonden toen de politie een jongeman wilde controleren die zijn gezicht had bedekt met een sjaal. Hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen en -opgejut door de menigte die zich had verzameld- kwam het tot een schermutseling waarbij drie agenten gewond raakten. Ook een van de jongeren raakte gewond. De feiten gebeurden kort nadat het in Sint-Jans-Molenbeek ook al tot rellen was gekomen toen een vrouw weigerde haar nikab uit te doen bij een identiteitscontrole.



Een half jaar na het incident in Vilvoorde trok Mohamed Aquichouch naar Syrië om er zich aan te sluiten bij IS. Een maand later kwam hij al terug naar België. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 4 jaar cel voor terrorisme. Vandaag moest hij zich verantwoorden voor zijn aandeel in de rellen, maar hij weigerde naar de zitting te komen. Hij was naar eigen zeggen doodziek en kon onmogelijk zijn proces bijwonen. De rechter ging akkoord met het zoveelste uitstel in deze zaak, maar liet duidelijk verstaan dat het proces op 30 november zal worden gevoerd, mét of zonder Mohamed Aquichouch.