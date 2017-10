Proces Syrië-strijder Vilvoorde is uitgesteld

Het proces tegen Syrië-strijder Mohamed Aquichouh voor zijn aandeel in de rellen van 2012 in Vilvoorde, is uitgesteld tot 2 november. Dat gebeurde op vraag van de verdediging.

In augustus 2012 wilde de politie in Vilvoorde een jongeman controleren die zijn gezicht bedekt had met een sjaal. De man weigerde zijn identiteitskaart te tonen en kreeg al snel een paar omstaanders op zijn hand. BIj de rellen die nadien uitbraken waren meer dan 30 jongeren en 16 politieagenten betrokken. 3 van de agenten liepen lichte verwondingen op.

In totaal werden 6 relschoppers voorgeleid, die nadien echter werden vrijgelaten, wat heel wat stof deed opwaaien in Vilvoorde. Eén van de relschoppers was Mohamed Aquichouh. Die vetrrok eenhalf jaar later naar Syrië om zich daar bij IS aan te sluiten. Hij bleef er tot eind april 2013. Vorig jaar veroordeelde het Brusselse hof van beroep hem voor die feiten tot een celstraf van 4 jaar.