Proces van start tegen Dilbeekse die haar partner doodde

In Brussel is vanmorgen het proces gestart tegen een 56-jarige vrouw uit Dilbeek die haar partner doodde met een messteek. De vrouw werd jarenlang mishandeld. Ze wordt nu vervolgd voor poging doodslag.

De vrouw wilde in juni 2015 haar vriend verlaten, maar die liet dat niet toe. Daarop zou ze in paniek een mes hebben gegrepen en haar partner hebben gedood met een messteek in de borst. . Het mes raakte een slagader, waarop de man ter plaatse stierf. De overledene was eerder al meermaals veroordeeld wegens fysiek geweld.