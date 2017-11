Proces Zaventems bedrijf Keyware op lange baan

Het Brusselse hof van beroep zal pas binnen een jaar de zaak rond het Zaventemse bedrijf Keyware behandelen. Het bedrijf werd in december 2016 veroordeeld tot een boete van 720.000 euro omdat het zich volgens de correctionele rechtbank schuldig had gemaakt aan valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op het Wetboek van Economisch Recht. In de praktijk kwamen vertegenwoordigers van het bedrijf langs om een update uit te voeren aan hun betaalterminal of om een oud toestel te vervangen.

Dat gebeurde meestal op drukke momenten, waarna de klanten een document moesten ondertekenen. Pas later werd duidelijk dat ze een nieuw contract met Keyware ondertekend hadden. Daardoor was men voor vijf jaar aan de firma verbonden. Bovendien kon men enkel onder het contract uit na betaling van een verbrekingsvergoeding van 500 tot 750 euro.

De correctionele rechtbank veegde die argumentatie van tafel en legde het bedrijf een boete op van 720.000 euro. Keyware moest de vele tientallen gedupeerden -waaronder velen uit onze regio- ook een schadevergoeding betalen die in de duizenden euro’s loopt, maar ging in beroep tegen de veroordeling. Omdat er pas in november 2018 zal gepleit worden zullen de vele gedupeerden nog lang moeten wachten op een mogelijke schadevergoeding.