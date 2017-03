Proefproject rond asbestverwijdering in Kampenhout

De bewoners van de wijk De Hutte in Kampenhout krijgen van de gemeente de kans om de asbesthoudende dak- en gevelbekleding van hun woning te vervangen. Het gaat om een proefproject in samenwerking met de woonintercommunale 3Wplus en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM.

De wijk De Hutte is onder meer uitgekozen omdat ze bestaat uit oudere, op elkaar gelijkende woningen. De bewoners mogen zelf kiezen of ze deelnemen aan het proefproject, maar ze hebben er wel alle belang bij. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en de omgeving en moet verwijderd worden door een erkende aannemer is noodzakelijk. De kosten voor het transporteren en het storten van het asbesthoudend materiaal worden in dit geval gedragen door OVAM.

De gemeente wil de bewoners daarnaast aanmoedigen om hun dak ook beter te isoleren. Wie dat wil, kan intekenen op een samenaankoop voor dakisolatie.

Uit dit proefproject wil de Vlaamse overheid en de OVAM lessen trekken voor toekomstige projecten die bijdragen aan het asbestafbouwbeleid met als doel Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Bijkomend draagt de gemeente, in samenwerking met de partners, bij aan de klimaatdoelstellingen en aan een energiezuinigere en gezondere leefomgeving.