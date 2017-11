Project 'Groene Zorg in de Vlaamse Rand' rekruteert nieuwe zorgboerderijen

Er moeten meer zorgboerderijen komen in de Vlaamse Rand. In vergelijking met de rest van Vlaanderen is het aantal zorgboerderijen in de Vlaamse Rand rond Brussel sterk ondervertegenwoordigd. Daarom lanceert Steunpunt Groene Zorg in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant het project ‘Groene Zorg in de Vlaamse Rand.’

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf dat wil helpen om mensen zich opnieuw gezond te laten voelen. Ook manèges, dierenpensions of kleinschalige landbouw bieden groene zorg. Heel wat mensen komen in aanmerking om gebruik te maken van hun diensten: mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, mensen met een psychiatrische problematiek, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg of jongeren die schoolmoe zijn.

Het project ‘Groene Zorg in de Vlaamse Rand’ wil het aantal zorgboerderijen in de Rand rond Brussel doen toenemen en actief nieuwe zorgboerderijen rekruteren. Daarvoor worden een aantal informatieavonden georganiseerd, in eerste instantie met de gemeenten Meise en Merchtem.

Infomoment Meise: dinsdag 28 november, 20u - 22u30.

Gemeentehuis Meise, Tramlaan 8.

Infomoment Merchtem: dinsdag 5 december, 20u – 22u30.

Gemeentehuis Merchtem, Nieuwstraat 1.