Protest in Herne tegen windturbines Colruyt

Eoly, de energiedochter van Colruyt, wil de windmolens neerpoten aan de Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle, vlakbij de grens met het Henegouwse Edingen. Die zouden een wiekhoogte van 200 meter hebben en een vermogen van 10 megawatt. De gemeente Herne is voor groene energie maar niet op de manier waarop Eoly het wil aanpakken. “De windturbines zijn 200 meter hoog en dat op nauwelijks 300 meter van de woningen. Dit zal een minwaarde betekenen voor de woningen want die turbines zullen geluidshinder en een slagschaduw veroorzaken. En dat kan niet echt de bedoeling zijn”, zegt burgemeester Kris Poelaert in gesprek met RINGtv.

De milieuvergunning voor de drie windturbines is intussen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Herne wil in het raam hiervan de dialoog aangaan met Colruyt. Ook de buurtbewoners zijn er niet gerust en hebben zich intussen verzameld in een actiecomité. Op maandag 13 februari doet Colruyt de plannen uit de doeken tijdens een informatiesessie in het Dominicanessenklooster in Herne.