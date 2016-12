In Kraainem groeit het protest tegen de komst van een drukreduceerstation in de Alfons Lenaertsstraat.

Die aardgasinfrastructuur moet hogedruk omzetten in lagedruk. De buurt hekelt de slechte communicatie en stelt zich vragen over onder meer de veiligheid, geur- en lawaaihinder en waardeverlies van de huizen in de buurt. Op 5 januari organiseert Fluxys een infovergadering in het gemeentehuis van Kraainem.