Protest tegen ontwikkeling binnengebied Halle

In Halle rijst er meer en meer protest tegen een groot bouwproject tussen de Edingsesteenweg en de Bergensesteenweg. Oppositiepartij N-VA vreest voor nog meer leegstand in het centrum. En volgens Zenne en Zoniën zal de mobiliteitsdruk op de nu al drukke steenwegen alleen maar toenemen en doorkruist het de plannen voor een fietsverbinding tussen het station en de industriezone van Dassenveld.

Er is heel wat tegenkanting tegen de ontwikkeling van het binnengebied Halle. Tussen de Edingsesteenweg en de Bergensesteenweg zouden drie handelszaken komen. Die zullen de handelaars in het centrum klanten kosten, vreest oppositiepartij N-VA, wat misschien wel zal leiden tot nog meer leegstand dan nu al het geval is.

"Daar willen we toch wel aangeven dat het zaken zijn die niet in concurrentie zijn met wat je in de Basiliekstraat of het handelscentrum verwacht. Het worden winkels voor meubels of keukens. Zaken die je in de winkelstraat niet kunt vinden", pareert burgemeester Dirk Pieters die kritiek.

Ook in het project: meer dan 100 woongelegenheden, waaronder drie grote appartementsblokken. Volgens Zenne en Zoniën vergroot het project niet alleen de mobiliteitsdruk op de nu al drukke steenwegen, het brengt ook de realisatie van een fietsverbinding tussen het station en industriezone van Dassenveld in het gedrang.

"Er is een verbinding voorzien door de verkavelaar", regaeert Pieters. "Hoe dan ook nemen de mobiliteitsproblemen toe als er meer bewoning komt in de stad. Moet je dan zeggen dat er geen bijkomende bewoning mag zijn? Je kan dat zeggen, maar dan moet je een bouwstop invoeren. Dat is niet het goede antwoord op de woonbehoeften."