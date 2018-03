Protest tegen plannen Bomaco-site Asse

Volgens Lijst Zellik-Relegem zou de komst van dit project een catastrofale aanslag betekenen op mens, natuur en mobiliteit. De partij interpeleert vanavond het gemeentebestuur over de zaak. "Dat wordt gewoon een catastrofe op het gebied van mobiliteit”, meent Erik Beunckens, gemeenteraadslid voor de Lijst Zellik-Relegem. “De N9 is quasi verzadigd, de Ring hierrond die is verzadigd, doe daar nog eens een duizendtal vrachtwagens bij, duw daar nog een aantal camionnetjes bij, doe daar nog het vervoer bij van al het personeel en men krijgt hier een complete stilstand hier in de omgeving, zo simpel is dat." Momenteel is het gebied nog landbouwgrond. Om het project te realiseren moet de grond via een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een zogenaamd PRUP, worden omgezet in Industriegrond. Vanavond gaat Lijst Zellik-Relegem vragen stellen in de gemeenteraad van Asse. De fractie hoopt op een duidelijk standpunt van het schepencollege.

Meer hierover vanavond in het nieuws vanaf 18 uur op RINGtv.