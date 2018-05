Provinciale zwembaden zijn weer open, behalve in Huizingen

Sinds gisteren zijn de zwembaden van de provinciedomeinen weer open. Dat is nog niet het geval in Huizingen, waar een techgnisch defect voorlopig stokken in de wielen steekt.

Ieder jaar openen de zwembaden in de provinciedomeinen op 1 mei weer de deuren en dat was ook gisteren het geval. In onze provincie gaat het om de zwembaden in de domeinen Halve Maan in Diest, het provinciedomein van Huizingen en dat van Kessel-Lo.

In Huizingen moeten zwemmers nog even wachten, want er ontbreekt voorlopig een wisselstuk, waardoor het zwembad nog niet open kon gaan. Men stelt echter alles in het werk om het zwembad tegen dit weekend toch te kunnen openen.

Met het goede weer in het verschiet, zullen de zwembaden dit weekend wellicht al tal van zwemmers kunnen verwelkomen. De zwembaden in de provinciedomeinen zijn open tot midden september.