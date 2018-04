Provincie beloont inspanningen voor trekpaard

Gedeputeerde voor Erfgoed Tom Dehaene trok dit weekend de regio rond ter gelegenheid van de erkenning van onze Brabantse trots, het trekpaard, als cultureel erfgoed. Z’n estafette voerde hem langs Sint-Pieters-Leeuw, Galmaarden, Lennik en Vilvoorde. Elk van die gemeenten kreeg een stalplaat overhandigd. De Brabantse trekpaarden zullen als het van de provincie afhangt in de toekomst niet verdwijnen uit het straatbeeld. "We moeten wel zoeken naar nieuwe toepassingen voor de dieren. , zegt Tom Dehaene. "We denken ook aan projecten zoals huisvuil ophalen in buurten, zodanig dat ook daar de geschiedenis van het trekpaard terug ter sprake komt, dat de paarden een nieuwe invulling krijgen, een nieuwe taak krijgen, zodat ze niet vergeten worden."

