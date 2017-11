Provincie en stad starten renovatieproject in Halse Sint-Rochuswijk

Het proefproject wil de woningen niet enkel opknappen maar ook energiezuiniger maken, wat bij oudere huizen vaak hoognodig is. Alle inwoners van de wijk Sint-Rochus kunnen zich bij het project aansluiten. Concreet selecteert de provincie tien huizen in de wijk, waar de bewoners een renteloze lening krijgen van de provincie ten bedrage van 30.000 euro.

In de wijk, die gebouwd werd in de jaren’30 van de vorige eeuw, staat behoorlijk wat verouderde bebouwing. Daarom komt ze als eerste aan de beurt. Het Halse OCMW analyseerde ook al de graad van verkrotting in andere delen van de stad, ook in deelgemeente Lembeek, en wil later ook daar gelijkaardige projecten starten.