Provincie heeft geen middelen voor bosgroepen

Bosgroepen organiseren opleidingen en excursies voor mensen die eigenaar zijn van een bos. Want een goed bosbeheer is immers belangrijk voor fauna en flora. Daarnaast voeren deze bosgroepen op vraag van de eigenaars ook beheerswerken uit. Vlaanderen telt in totaal zo’n 18 bosgroepen waarvan er 2 actief zijn in onze regio. Die werken doorgaans met vrijwilligers maar hebben ook zo’n 8 medewerkers op de loonlijst staan.

Die zijn intussen hun job kwijtgespeeld omdat de provincie Vlaams-Brabant onvoldoende middelen heeft. De provincies kregen immers de verantwoordelijkheid over de bosgroepen maar zonder de middelen die Vlaanderen hiervoor in het verleden vrijmaakte. De provincie had wel voorgesteld om de betrokken werknemers voorrang te geven bij de aanwervingen bij de afdeling Leefmilieu. Maar daar zijn de betrokken werknemers niet op ingegaan.

Bevoegd gedeputeerde Tie Roefs zegt dat ze er alles aan doet om de boswerking op provinciaal niveau te bewaren. Hiervoor worden momenteel ook nieuwe bosbeheerders gerekruteerd.