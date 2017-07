Provincie helpt Natuurpunt bij de aankoop 100 hectare natuurgebied

In onze regio verwierf Natuurpunt bijna 17 ha natuurgebied verdeeld over 12 reservaatsprojecten. De belangrijkste aankoop werd gerealiseerd in ‘Paddebroeken’ in Merchtem en Opwijk (+5,3ha) en ‘Walputbeek’ te Roosdaal (+2,4ha). Ook in de Hagelandse Heuvelstreek, de Demervallei en de Dijlevallei vonden verschillende aankopen plaats. In totaal gaat het om zo’n 100 ha nieuw natuurgebied. “We ondersteunden Natuurpunt met een subsidie van 260.125 euro voor de aankoop van deze natuurgebieden. Deze subsidie is goed voor ongeveer 30% van de aankoopkosten. Meer natuur komt niet alleen de biodiversiteit ten goede, maar ook het welzijn van de mens. Bovendien passen we ons aan aan de gevolgen van de klimaatverandering door te investeren in meer natuurgebieden”, vertelt gedeputeerde voor Milieu Tie Roefs.