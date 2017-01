Provincie investeert 2 miljoen euro in nieuwe fietspaden

De provincie Vlaams-Brabant investeerde vorig jaar zo'n 2.193.000 euro in 16 fietsprojecten. Die werden gerealiseerd in onder meer de gemeenten Affligem, Dilbeek, Galmaarden, Herne, Machelen, Meise, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel en Zaventem. Goed voor 18,3 km nieuwe en veilige fietspaden’.

Fietsen is een van de manieren om het fileprobleem aan te pakken. De provincie moedigt daarom gemeenten financieel aan om nieuwe fietssnelwegen en fietsinfrastructuur aan te leggen.

Fietssnelwegen

Vorig jaar investeerde de provincie 70.000 euro in een nieuw stuk fietssnelweg op de FR0, de fietssnelwegring rond Brussel, in Machelen. “Veel investeringen werden in 2016 voorbereid. We verwachten in 2017 en zeker in 2018 en 2019 grote uitgaven voor de aanleg van fietssnelwegen, zoals op de F1 Mechelen-Brussel, de F3 Leuven-Brussel, de F24 Leuven-Tienen en de F212 Asse-Brussel’, aldus Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

18,3 km nieuwe fietspaden

Voorts investeerde de provincie zo'n 2.089.000 euro in fietsinfrastructuurprojecten in 14 verschillende Vlaaams-Brabantse gemeenten. Goed voor 18,3 km nieuwe en veilige fietspaden. De subsidies voor de fietssnelwegen en functionele fietsinfrastructuur komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% of voor fietssnelwegen zelfs 100% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur en 60% van de fietssnelweginfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.