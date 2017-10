Provincie investeert in 3 voorzieningen voor personen met een handicap

De provincie Vlaams-Brabant investeert jaarlijks in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Dit jaar werd in totaal voor 362.058 euro aan subsidies toegekend. Een deel van die subsidies gaat naar drie voorzieningen in onze regio.

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten. Om deze organisaties te stimuleren om toch de stap te zetten, steunt de provincie Vlaams-Brabant ze met investeringssubsidies.

‘Want mensen met een handicap hebben evenveel nood aan een warme omgeving en een zinvolle dagbesteding als mensen zonder handicap. Daarom investeren we in deze sector. Zo kunnen mensen met een handicap dicht bij huis ondersteuning vinden die aangepast is aan hun vraag’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

Overzicht gesubsidieerde projecten 2017 in onze regio:



• Vzw Resonans in Sint-Pieters-Leeuw ontvangt een subsidie van 15.661,48 euro voor de uitbreiding van hun secretariaat



• Hopperank VZW in Asse ontvangt een subsidie van 1.560 euro voor de uitrusting van hun secretariaat



• Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Land van Halle en Asse’ in Sint-Pieters-Leeuw ontvangt een subsidie van 18.720 euro voor de uitrusting van hun secretariaat