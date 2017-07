Provincie investeert in aanleg van houthakseldammen

Houthakseldammen zijn speciaal gemaakt om de erosie van vruchtbare grond te voorkomen en om modderstromen tegen te houden. 35.000 euro is het bedrag dat de provincie Vlaams-Brabant vrijmaakt voor de installatie van nieuwe houthakseldammen. Die komen onder andere aan de Kouterstraat in Dilbeek, aan de Bellestraat in Sint-Pieters-Leeuw, langs de Ninoofsesteenweg in Galmaarden en aan de Priorijlaan in Sint-Genesius-Rode.