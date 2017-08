Provincie investeert in projecten die de handelskernen versterken

Uit de jongste cijfers over de detailhandel van de provincie blijkt dat zo’n 9% van de winkels leegstaan in Vlaams-Brabant. In totaal gaat het om zo’n 1.500 panden. Ongeveer de helft hiervan bevindt zich in centraal winkelgebied. “Nochtans is detailhandel een belangrijke voorwaarde voor een levendige dorps- of stadskern”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde bevoegd voor Economie. “Daarom ondersteunen we met ons subsidiereglement handelskernversterking gemeenten die initiatieven nemen om hun dorps-of stadskernen levendig en leefbaar te houden en te versterken”. Onder meer Londerzeel, Leuven, Lubbeek, Zaventem, Sint-Genesius-Rode, Aarschot, Halle, Wemmel en Haacht krijgen zo’n subsidie.

Sint-Genesius-Rode krijgt een subsidie van 12.500 euro voor de heraanleg van het dorpscentrum. (simulatiefoto: Sweco) Zo moet het dorpscentrum een plaats worden om te werken, verblijven, ontspannen en handel te drijven. Het dorpsplein wordt parkeervrij en kan zo gebruikt worden voor allerlei activiteiten.

Ook Londerzeel krijgt 12.500 euro voor een parkeergeleidingssysteem dat winkelende klanten rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde parking met vrije parkeerplekken moet leiden. Eerder werd reeds een circulatieweg rond de dorpskern aangelegd waardoor er minder auto’s door de dorpskern rijden. Voorts krijgt Londerzeel een subsidie van 3.600 euro voor de cadeaubon-actie waarmee de gemeente de lokale middenstand wil ondersteunen.

Ook Wemmel zet in op cadeaucheques. Er zal gewerkt worden met elektronische gemeentelijke cadeaucheques die uitgebracht worden op een fysieke kaart in de vorm van een bankpas. Op de gemeentelijke website zal vermeld worden welke handelaars deze cadeaucheques aanvaarden als betaalmiddel. Inschrijven en uitschrijven van het systeem, de flyers en de stickers ter bekendmaking van deelname zijn kosteloos voor de handelaars De provincie geeft ruim 9.000 euro aan dit project.

Halle ontvangt steun voor de uitvoering van enkele acties uit hun plan voor een aantrekkelijk commercieel centrum. Zo zal stad Halle inzetten op een citymarketingcampagne waarbij een merkbeeld voor het commerciële centrum wordt ontwikkeld. Daarnaast worden de toeristische troeven maximaal gekoppeld aan de commerciële kansen door pendelbussen in te zetten die heen en weer rijden tussen het Hallerbos en de winkelkern. De provincie geeft 12.500 euro aan dit project

Zaventem tot slot krijgt ruim 2.800 euro voor de opmaak van een globaal signalisatie- en circulatieplan. Daarin wordt werk gemaakt van een specifieke bewegwijzering naar parkeermogelijkheden in de centra om het handels-en winkelkarakter in de verf te zetten en te faciliteren.