Provincie lanceert schoolgids voor anderstalige ouders

De provincie heeft een informatiegids gemaakt voor anderstalige ouders die voor het eerst een kind inschrijven in een Vlaams-Brabantse school. De voorstelling van de gids vond niet toevallig plaats in de stedelijke basisschool 't Groentje in Vilvoorde, want tijdens de laatste inschrijvingsronde bleken daar maar drie van de honderd ouders Nederlandstalig te zijn.

In Vilvoorde zijn dergelijke cijfers geen zeldzaamheid meer, maar ook elders in Vlaams-Brabant neemt het aantal niet-Nederlandstalige ouders toe. Voor hen heeft de provincie een brochure samengesteld waar alles instaat wat ze moeten weten als hun kind voor het eerst naar een kleuter- of lagere school gaat. En hoewel heel wat ouders de taal niet of nauwelijks spreken, is de infogids helemaal opgesteld in het Nederlands. "We streven ernaar om de ouders er van in het begin op te wijzen dat het kindje in het Nederlands naar school gaat. Dus leek het ons ook nuttig dat we al die informatie in het Nederlands aan die mensen bezorgen. Het is in eenvoudig Nederlands opgesteld, dus ook mensen met een beperkte kennis van het Nederlands zullen dit boekje zeker kunnen gebruiken”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor ’t Vlaams karakter.

Van de infogids 'Voor het eerst naar school' worden 10.000 exemplaren verspreid. De provincie gaat dat niet alleen doen via de scholen, maar ook via andere organisaties zoals Kind en Gezin of de OCMW's.