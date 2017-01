Provincie ondersteunt dierenasielen die werken met vrijwilligers

De Vlaams-Brabantse asielen zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers en hebben het vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Om hen te ondersteunen maakt de provincie nu zo’n 20.000 euro vrij. Met deze steun kunnen de initiatiefnemers hun dieren voeden, ontwormen en steriliseren.

In onze regio ontvangen onder meer vzw Fieke’s Poezenhuisje uit Beersel, Asiel Hondenkuren en Kattenkwaad vzw uit Opwijk, het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen vzw uit Londerzeel, Meow vzw uit Ternat, Federal Society for the Protection of Animals (FSPCA) vzw uit Pepingen, Vetas vzw uit Zellik en Dierenbescherming en natuurvrienden uit Zemst een dotatie.