Provincie overweegt fietssnelweg tussen Liedekerke en Brussel

De provincie Vlaams-Brabant gaat de realisatie van 2 fietssnelwegen onderzoeken langs de spoorlijnen 50 en 50A tussen Liedekerke en Brussel. Beide fietsverbindingen zullen aansluiten op het fietssnelwegennetwerk in Oost-Vlaanderen en in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. De kost wordt geraamd op 200.000 euro.

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft dinsdag alvast groen licht gegeven voor een studieopdracht voor de realisatie van beide fietstracés. De studie moet een startnota uitwerken, de knelpunten in kaart brengen en een actieplan uitwerken om deze projecten op korte termijn te realiseren. Het tracé langs spoorlijn 50 vertrekt van bij de aansluiting ter hoogte van het station van Denderleeuw en de Dender in Oost-Vlaanderen tot aan de fietssnelweg Asse-Brussel langs spoorlijn 60. Voor het segment tussen het station van Sint-Martens-Bodegem tot de aansluiting met de fietssnelweg Asse-Brussel dient reeds een voorontwerp te worden gemaakt. De geplande fietssnelweg langs spoorlijn 50A loopt van de aansluiting op de fietssnelweg langs spoorlijn 50 tot aan de aantakking op het fietsnetwerk ter hoogte van de Erasmussite in Anderlecht. Kostprijs: 200.000 euro waarvan Dilbeek en het Brussels Hoofdstedeljk Gewest ook een deel voor hun rekening nemen.