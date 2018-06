Provincie peilt naar tevredenheid fietssnelweg Leuven-Brussel

De fietssnelweg tussen Leuven en Brussel is een van de meest gebruikte in onze regio. De provincie wil graag van de fietsers vernemen hoe de snelweg nog beter kan. Om het gesprek op gang te brengen, was er vanmorgen een verrassingsontbijtje voor de fietsers langs de F3 in Nossegem, bij Zaventem.