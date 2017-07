Provincie start met nieuwe opleiding burenbemiddeling

Burenruzies gaan vaak over geluidsoverlast, de afscheiding van de tuin, vuilnis of rommel. Te vaak wordt de tussenkomst gevraagd van de politie of de vrederechter om deze ergernissen op te lossen. “Maar dit is niet altijd duurzame oplossing. Daarom ondersteun ik elk initiatief van burenbemiddeling om de communicatie tussen buren te herstellen”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO Asse) start in september alvast een zesdaagse opleiding tot burenbemiddeling. Eenmaal de opleiding is beëindigd, kunnen de vrijwilligers ingeschakeld worden om conflicten in een wijk te helpen oplossen door middel van een bemiddelingsgesprek. Zij worden hierbij ondersteund door een lokale of provinciale coördinator.

Schrijf u in voor de nieuwe opleiding burenbemiddeling https://t.co/qjFzDDmlQ2 — Gouverneur (@LodewijkDeWitte) July 17, 2017

Iedereen die over sociale en communicatieve vaardigheden beschikt en in staat is om een neutrale, objectieve houding aan te nemen, komt in aanmerking voor de opleiding. Het opleidingsniveau is niet belangrijk. Meer info en inschrijven kan via deze link.