Provincie subsidieert zeven dierenasielen

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 20.000 euro om 19 dierenasielen te steunen. Daaronder zeven asielen in onze regio.

Met dit nieuwe initiatief geeft de provincie gehoor aan de noodkreet van de dierenasielen. ‘Met deze steun kunnen ze hun dieren voeden, ontwormen en steriliseren. De Vlaams-Brabantse asielen zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers en hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor dierenwelzijn.

Omwille van de besparingen die Vlaanderen aan de provincies oplegt, schroefde de provincie Vlaams-Brabant de subsidies aan asielen twee jaar geleden terug.‘Dat leek ons geen probleem, omdat de Vlaamse regering de indruk wekte dat ze de zorg voor de asielen zou overnemen. Maar dat gebeurde niet, waardoor we vonden dat we de dieren in de asielen niet aan hun lot konden overlaten’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

De dierenasielen uit onze regio die een provinciale subsidie ontvangen zijn:

• vzw Fieke’s Poezenhuisje uit Beersel

• Asiel Hondenkuren en Kattenkwaad vzw uit Opwijk

• Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen vzw uit Londerzeel

• Meow vzw uit Ternat

• Federal Society for the Protection of Animals (FSPCA) vzw uit Pepingen

• Vetas vzw uit Zellik

• Dierenbescherming en natuurvrienden uit Zemst

Eén van de asielen die bijzonder blij zal zijn met de steun is Dierenbescherming Zemst. Lees hier over de noodkeet van het asiel enkele maanden terug in ons nieuws.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/dierenwelzijn