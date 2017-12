Provincie waarschuwt opnieuw voor vuurwerk

Met de campagne ‘Laat vuurwerk over aan professionals’ wil de provincie opnieuw het particulier gebruik van vuurwerk met oud en nieuw ontraden. In de meeste gemeenten moet je sowieso expliciet toelating vragen aan het bestuur. Maar heel wat gemeenten in onze regio hanteren een algemeen verbod.

Kalkoen met kroketten, feestbussen, nieuwjaarsbrieven-en concerten, The Sound of Music op tv. De eindejaarsperiode heeft zo zijn onverslijtbare klassiekers. Ook vaste prik eind december: de waarschuwingen voor vuurwerk tijdens de oudejaarsnacht. Met name in onze regio, waar heel wat gemeenten een algemeen verbod hanteren.

De provincie Vlaams-Brabant wil de inwoners ook in deze eindejaarsperiode opnieuw op het hart drukken de gevaren van vuurwerk niet te onderschatten en dus niet zelf met zevenklappers, rotjes en ander explosiefs aan het werk te gaan. Naast het risico op menselijk letsel is er ook de impact van vuurwerk op de gemoedsrust van huisdieren: ieder jaar opnieuw slaan dieren in paniek, breken uit of overlijden zelfs aan hartfalen door de angst.

Een rondvraag van VTM leert dat 1 op 5 Vlaamse gemeenten het gebruik van vuurwerk in de oudejaarsnacht tout court verbiedt. In onze provincie ligt dat aantal verhoudingsgewijs flink hoger. De aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem is daar allicht niet vreemd aan. Zo geldt er een algemeen vuurwerkverbod in o.a. Wemmel, Dilbeek, Opwijk, Asse, Affligem en Beersel. In een reeks andere gemeenten kan het wèl, mits specifieke toelating vooraf en enkel tussen bepaalde uren: dit is volgens de rondvraag onder meer het geval in Vilvoorde, Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode.